Leão defende pleno contra o domínio recente do dragão

F. C. Porto nunca venceu Sporting em jogos da Taça da Liga, o troféu que falta no museu azul e branco. Nos últimos seis jogos entre os dois clubes, a equipa de Sérgio Conceição venceu três e empatou outros tantos.

O Estádio Municipal Magalhães Pessoa coroa, esta noite, o "campeão de inverno", epíteto escolhido pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional para o vencedor da mais recente prova do futebol luso, a Taça da Liga. O Sporting procura o "tri" e Ruben Amorim pode tornar-se o primeiro treinador a vencer a prova quatro vezes consecutivas - festejou a primeira ao serviço do Braga -, tendo pela frente o F. C. Porto que, depois do pleno (campeonato, Taça de Portugal e Supertaça), tem mais uma oportunidade para garantir o único troféu nacional que falta no Museu do Dragão.

A bola começa a rolar às 19.45 horas (SIC e SportTV) na noite fria de Leiria - a meteorologia aponta uma temperatura a rondar os cinco graus -, onde o Sporting vai procurar amenizar uma temporada que está aquém das expectativas. Fora da Taça de Portugal e com o título de campeão a ser pouco mais do que uma miragem, já que está a 15 pontos do líder Benfica, embora com menos um jogo disputado, a Taça da Liga pode mascarar a desilusão que tem marcado 2022/23. E a verdade é que os leões têm um argumento de peso para o otimismo. Nos cinco jogos da Taça da Liga disputados frente ao F. C. Porto, a equipa de Alvalade nunca perdeu, somando duas vitórias e três empates, mas a história recente do clássico mostra uma realidade bem diferente.