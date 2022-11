Leão deixa fugir o ouro com reviravolta na segunda parte

André Bucho Ontem às 22:59 Facebook

Penálti muda o jogo e atira o Sporting para um precipício, de onde já não conseguiu sair para evitar a despedida da prova milionária. Bastava um ponto e Arthur Gomes deu vantagem, mas houve erros a mais

O Sporting está fora da Liga dos Campeões. A precisar apenas de um empate para seguir para os oitavos de final, o leão foi derrotado em casa pelo Eintracht Frankfurt, 2-1, depois de ter estado a vencer e terminou o Grupo D no terceiro lugar, seguindo para a Liga Europa. Ruben Amorim continuou a apostar em Pedro Gonçalves no meio-campo e lançou Arthur Gomes na frente de ataque, relegando o habitual titular Trincão para o banco de suplentes.



A primeira parte fica marcada pelo enorme equilíbrio, com muita disputa de bola a meio-campo e com poucas oportunidades. Edwards teve a primeira chance aos oito minutos, mas permitiu a defesa a Trapp. Aos 33, Ugarte esteve na cara do golo, mas atrapalhou-se e perdeu o lance. Pouco depois, chegou o golo de Arthur Gomes, após lance de insistência no lado direito. O brasileiro aproveitou um corte defeituoso e atirou a contar, colocando o Sporting na frente aos 39 minutos. Pelo meio, o Frankfurt só criou perigo através de bolas paradas.