Luís Antunes Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Ruben Amorim aproveitou as oportunidades e contou com a inspiração do guarda-redes Adán. Minhotos ficam a oito pontos da liderança

Um Sporting terrivelmente eficaz entrou em 2021 a vencer (2-0), ao bater o pé ao Sporting de Braga, consolidou a liderança da Liga e colocou pressão sobre Benfica e F. C. Porto que só amanhã entram em campo. Graças a esta vitória, os leões ficam com oito pontos de vantagem sobre os minhotos.

No duelo entre dois candidatos aos principais lugares de topo da tabela o Sporting foi letal na finalização - duas chances, dois golos - e também competente na baliza, onde o guarda-redes Adán foi um gigante nos momentos capitais. Ruben Amorim também reagiu bem nas substituições, já que Sporar deu outros argumentos ao ataque e Matheus Nunes, além de ajudar a suster o avanço bracarense, selou o tento da tranquilidade.

Os arsenalistas superiorizaram-se durante grande parte da discussão. Apresentaram um jogo atrativo, com momentos de elevado sentido estético e desenharam mais oportunidades. Aí, além do valor do adversário, não revelaram capacidade para agarrar o momento e ainda pecaram nos pormenores que ditaram os golos dos leões - reação lenta no plano defensivo. Mesmo assim, o Braga sai de Alvalade com uma boa imagem.

No duelo da pressão "alta", o leão adaptou-se melhor inicialmente e condicionou o adversário. Os minhotos, no entanto, corrigiram posições, acentuaram a subida de linhas e inverteram a tendência inicial. A inspiração individual - Fransérgio e Galeno - associada a um processo coletivo mais versátil permitiram jogar dentro da rede do adversário e até criar oportunidades. Adán e o poste impediram o sucesso de Ricardo Horta e Al Musrati.

No reatamento, o Braga ainda festejou, mas Paulinho estava fora de jogo. O lance assustou o leão que reagiu mais no plano emocional, mas o suficiente para chegar à vantagem. Os bracarenses tornaram a estar perto de marcar, só que Adán repetiu o desfecho do duelo com Ricardo Horta. Rúben Amorim, que lançara Tabata e Sporar, jogou também Matheus Nunes para reforçar o meio-campo. O médio matou o jogo, ao fazer o 2-0.

MAIS

Adán segurou o destino do leão em duas ocasiões cruciais e com defesas fantásticas. Sporar e Matheus decisivos no golo da tranquilidade. Esgaio, Fransérgio e Galeno foram os melhores bracarenses.

MENOS

Independentemente da ação de Adán, Ricardo Horta tinha obrigação de definir melhor, principalmente na primeira grande oportunidade. Sequeira foi surpreendido por Nuno Santos num lance decisivo.

ÁRBITRO

O árbitro Fábio Veríssimo foi bem auxiliado pelo VAR no golo bem anulado a Paulinho, do Braga. Houve vários lances polémicos nas duas áreas, mas nada foi assinalado.

Veja o resumo do jogo: