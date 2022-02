Leão em alta rotação explora bem lacunas azuis

André Bucho Hoje às 00:03 Facebook

Paulinho, que bisou, Pedro Porro e Sarabia destruíram a defensiva adversária e sportinguistas passam sem dificuldades no Jamor. Edwards estreou-se

Com uma entrada demolidora, trazendo o balanço da recente conquista da Taça da Liga, o Sporting venceu por 4-1 o Belenenses SAD, que continua a afundar-se na tabela, voltou a colocar-se a seis pontos da liderança do F. C. Porto e aproveitou o deslize do Benfica para consolidar o segundo lugar.

O espanhol Pedro Porro voltou ao onze, após a lesão, e fez uma parceria com o compatriota Pablo Sarabia que trocou as voltas a uma defesa azul que nunca se conseguiu enquadrar nos movimentos dos leões, ora pelo espaço encontrado entre linhas, ora pela enorme desatenção no controlo da profundidade. Paulinho, em destaque com dois golos, aproveitou facilmente essas lacunas. Apesar de alguma permeabilidade nas laterais do Sporting, o Belenenses SAD muito raramente conseguiu colocar em apuros o leão, tendo marcado praticamente na única oportunidade que criou.