Leão entra na pior sequência defensiva da era Amorim

Seis golos sofridos em três jogos, na Liga. Slimani de saída para o Brest

Ruben Amorim deixou claro após a derrota por 3-0 no clássico com o F. C. Porto que estava preocupado com os golos sofridos no arranque de época. "Sofrer três golos em dois jogos [diferentes] preocupa qualquer treinador, mas vamos analisar", atirou na conferência de imprensa. A verdade é que seis golos sofridos num intervalo de três jogos no campeonato (três contra o Braga, três contra os dragões e mantendo a baliza a zeros com o Rio Ave) é cenário nunca antes vivido desde que o técnico, de 37 anos, assinou pelo Sporting.

O arranque da Liga em termos defensivos é o pior do desde a época 2003/04, quando o emblema de Alvalade encaixou sete tentos nas primeiras três jornadas, num ano em que curiosamente também jogou com o F. C. Porto no Dragão, à terceira jornada, perdendo por 4-1, depois de dois triunfos nas duas primeiras partidas, frente a Académica (2-1) e Belenenses (4-2).