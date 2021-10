Leão entrou poderoso e acabou a golear

Luís Antunes Ontem às 23:49 Facebook

Tiago Tomás, por duas vezes, Jovane e Nuno Santos selaram a eliminação dos azuis num dérbi histórico, marcado pela lesão do espanhol Pedro Porro.

Uma entrada poderosa e um ritmo sempre mais elevado e consistente permitiram ao Sporting golear (4-0) o Belenenses, esta sexta-feira, no Restelo, e selar a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Num estádio com uma assistência vibrante, leões e azuis travaram um dérbi histórico, mas agora separado pela diferença de contexto quase galáctica entre os mundos das equipas - azuis no Campeonato de Portugal -, que se traduziu em campo numa total superioridade do campeão.

Um tento a abrir de Tiago Tomás deu tranquilidade à equipa, que ganhou a independência, já na segunda parte, e carimbou um triunfo por mais de um golo de diferença, coincidência, ou não, já com Pedro Gonçalves em campo.

O leão entrou de forma assertiva e com a ideia de não deixar encher o balão da euforia que se vivia nas bancadas. O flanco esquerdo foi uma autêntica via verde para Rúben Vinagre, que, aos dois minutos, ofereceu o tento a Tiago Tomás.

Com a vantagem garantida, os verde e brancos mantiveram-se na rota do caminho do segundo golo, nível que lhes garantia segurança e o descanso dos adeptos. Um panorama que sempre fugira desde que Pote se lesionara.

A equipa atacou por vezes de forma envolvente, também utilizou o passe longo e ataque à profundidade, mas não voltou a marcar na primeira parte. Jovane, Feddal, Pote e Gonçalo Inácio estiveram perto, mas Valverde cresceu de forma gigantesca e segurou o conjunto do Restelo.

Os azuis regressaram ao balneário ainda vivos, essencialmente pela responsabilidade do guardião, já que, na frente, José Pedro e Clé correram, mas foram impotentes. A discussão manteve um período de incerteza na segunda parte, período em que o Belenenses apareceu mais ligado. No entanto, tudo acabaria por ruir com novo golpe de Tiago Tomás, que sentenciou animicamente os azuis e abriu o caminho da goleada.