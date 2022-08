Leão faminto mastiga presa fácil com bis de Pote 

André Bucho Ontem às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting deixa boas indicações antes do clássico frente ao F. C. Porto. Pedro Gonçalves continua de pé quente e Matheus Nunes marca à lei da bomba

Depois do empate em Braga na jornada inaugural, o Sporting estreou-se em jogos oficiais esta época em Alvalade sabendo que vencer era essencial para não deixar o rival Benfica fugir e, simultaneamente, ganhar ânimo antes do clássico no Dragão com o F. C. Porto. A missão foi passada com distinção, com vitória clara sobre o Rio Ave, por 3-0, num jogo onde Pedro Gonçalves bisou e mostrou ao que vem esta temporada.

Os vila-condenses foram empurrados para trás desde o apito inicial, fechando-se com duas linhas bem juntas, num 5x4x1 que obrigava os comandados de Ruben Amorim a explorarem os flancos.