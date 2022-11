Leão Fatawu convocado pelo Gana ao Mundial

JN Hoje às 12:46 Facebook

Aos 18 anos, Fatawu, que atua no Sporting, vai marcar presença na fase final do Mundial do Catar, que se realiza entre 18 de novembro e 20 de dezembro. O Gana é adversário de Portugal no Grupo H.

Fatawu, jogador do Sporting, integra a lista de convocados do Gana para a fase final do Campeonato do Mundo, na qual irá defrontar Portugal, no Grupo H.

O jovem ala esquerdo tem alternado entre o plantel principal, pela qual já se estreou na Liga dos Campeões, e a equipa B leonina, pela qual marcou, no último fim de semana, na derrota em Oliveira do Hospital (3-2), em jogo a contar para a Liga 3.

A seleção do Gana integra o Grupo H do Mundial do Catar, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul.

Convocatória do Gana:

Guarda-redes: Manaf Nurudeen (Eupen, Bel), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko) e Lawrence Ati Zigi (St. Gallen, Sui);

Defesas: Denis Odoi (Club Brugge, Bel), Tariq Lamptey (Brighton, Ing), Alidu Seidu (Clermont, Fra), Daniel Amartey (Leicester, Ing), Joseph Aidoo (Celta de Vigo, Esp), Alexander Djiku (Strasbourg, Fra), Mohammed Salisu (Southampton, Ing), Rahman Baba (Reading, Ing) e Gideoh Mensah (Auxerre, Fra);

Médios: Thomas Partey (Arsenal, Ing), Elisha Owusu (Gent, Bel), Salis Samed (Lens, Fra), Mohammed Kudus (Ajax, Hol) e Daniel Kyereh (Freiburg, Ale);

Avançados: Andre Ayew (Al-Sadd, Cat), Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Club Brugge, Bel), Issahaku Fatawu (Sporting, Por), Osman Bukari (Estrela Vermelha, Ser), Iñaki Williams (Athletic Bilbao, Eps), Jordan Ayew (Crystal Palace, Ing), Antoine Semenyo (Bristol, Ing) e Kamaldeen Sulemana (Rennes, Fra).