Leão fraqueja sem Pedro Gonçalves

André Bucho Ontem às 22:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Atacante falhou metade dos deslizes do Sporting. Fica de fora do terceiro encontro com o F. C. Porto esta época.

O empate frente ao Marítimo fez o Sporting chegar aos 10 desaires na temporada, entre empates e derrotas. Dos habituais titulares, há um que falhou metade destes deslizes: Pedro Gonçalves. A recuperar de lesão, o melhor marcador da equipa falhará também a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quarta-feira, frente ao F. C Porto. Será a terceira vez esta temporada que o internacional português não participará no clássico com os dragões, já tendo falhado os dois jogos da Liga.

Aliás, os encontros de maior grau de dificuldade sem Pote terminaram todos em deslize para o leão: a goleada por 1-5 sofrida às mãos do Ajax, a derrota com o Borussia Dortmund, na Alemanha, por 0-1, e os já referidos empates com o F. C. Porto.