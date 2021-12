Leão imperial carimba recandidatura ao título

Luís Antunes Hoje às 00:06 Facebook

Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes marcam os golos de um Sporting mais forte em todos os capítulos. Lenços brancos para Jesus e jogadores no final.

À campeão. O Sporting venceu o Benfica (1-3), na Luz. Um triunfo justo da melhor equipa em campo e que afasta, em certa medida, as dúvidas que podiam existir sobre a capacidade da equipa de Ruben Amorim em revalidar o título de campeão.

Com mais de 40 mil nas bancadas, o leão amordaçou as águias no plano tático - Ruben Amorim deu banho tático a Jorge Jesus - e foi sempre um conjunto mais ágil na qualidade de processos. Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes assinaram os tentos de uma equipa que ainda falhou boas ocasiões.