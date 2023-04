Leão marca passo na luta pela Champions

Rui Farinha Hoje às 00:43 Facebook

Sporting teve dois penáltis à disposição mas só foi capaz de converter um. Primeira parte fraca e falta de acerto ditaram empate comprometedor.

O empate (1-1) do Sporting frente ao Arouca, com golos de Antony e de Pedro Gonçalves, significou muito provavelmente o adeus leonino à Liga dos Campeões. A desinspiração na primeira parte, que incluiu um penálti desperdiçado por Pedro Gonçalves (o terceiro seguido dos leões), não foi tão sentida no segundo período, muito graças à entrada de Morita. Porém, o Sporting pecou na finalização e a sorte, diga-se, também não ajudou. O médio japonês e Chermiti atiraram ao poste e Arruabarrena brilhou ao defender um remate com selo de golo de Nuno Santos, sendo que Pote acabou por salvar a honra da equipa, à segunda, novamente de penálti. O empate, no entanto, é muito curto para a ambição do leão: a seis jornadas do fim, tem sete pontos de desvantagem para o terceiro classificado, o Braga. Já o Arouca somou o sétimo jogo seguido sem perder, mas a sua exibição ficou aquém das expetativas. Atacou pouco e normalmente mal, salvou-se a muralha defensiva.

Os assobios ouvidos ao intervalo foram ilustrativos de que era necessário mudar algo no Sporting na segunda parte. Nos 45 minutos iniciais, a equipa foi previsível e praticamente não criou perigo. A exceção foi o penálti falhado por Pedro Gonçalves, momento que empolgou o Arouca: após um erro de Diomande, Antony inaugurou o marcador.

Na segunda parte, tudo foi diferente. A entrada de Morita deu estrutura ao Sporting face a ausências importantes (Edwards foi baixa devido a gastroenterite), porém o azar e a falta de acerto foram fatais. No banco, Ruben Amorim (expulso no final) tentou tudo. A troca de Nuno Santos por Rochinha não foi, todavia, aprovada pelos adeptos, e Coates acabou os 90 minutos a jogar na grande área do adversário. Uma noite de má memória que pode ser compensada, na quinta-feira, diante da Juventus.