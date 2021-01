Leão muda chip e também sorri no todo o terreno

Luís Antunes Hoje às 22:15 Facebook

Líder exibiu garras, adaptou-se ao mau relvado e foi superior em toda a linha. Nuno Santos e Jovane apontaram os golos de um triunfo que pecou por escasso.

Não foi nas poças, nem na piscina, como vaticinara Ruben Amorim, mas sim num relvado massacrado pela tempestade que o leão se mostrou preparado e mais competente em toda a linha do que o Nacional, numa luta que terminou com a 11ª vitória na Liga (2-0). Ao estilo todo o terreno, mais pragmático e inteligente, o Sporting controlou e reduziu a discussão a uma batalha dura, mas praticamente de um sentido.

Os verde e brancos assentaram armas no meio-campo adversário, marcaram ainda na primeira parte e falharam varias oportunidades claras de garantir a tranquilidade. Mais do que o Nacional, o verdadeiro opositor do Sporting foi o tempo e o quase impraticável relvado do Estádio da Madeira. O líder da Liga revelou capacidade para mudar o "chip" e tornar-se, essencialmente, numa equipa guerreira e combativa, que adotou facilmente um plano B, reforçando a candidatura à luta pelo titulo.

O Nacional, habituado a um jogo de posse e de passe curto, não revelou argumentos e viveu conformado ao domínio rival. A batalha iniciou-se com uma luta intensa e a clara influência de um relvado massacrado pela chuva que caiu nos últimos dias na Madeira.

Recomendava-se o passe tenso, vertical, sem grande preocupação de sentido estético e uma especial atenção nas bolas paradas. O leão adaptou-se melhor e Porro teve a possibilidade de visar a baliza de Daniel logo aos sete minutos.

A deterioração do terreno acentuou a luta e sugeriu a prática do jogo direto para a área como via de sucesso. Daniel Guimarães evitou que Pedro Gonçalves abrisse o marcador, mas a fórmula do perigo estava encontrada.

E ganhou selo comprovativo, minutos depois, com o carimbo de Nuno Santos, após cruzamento de Nuno_Santos e assistência perfeita de Pedro_Gonçalves.

O domínio leonino intensificou-se na segunda parte. A equipa colecionou oportunidades, Pedro Gonçalves esteve perdulário, e só descansou nos minutos finais com o tento de Jovane.