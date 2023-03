Leão não se acanha em Alvalade frente às armadas inglesas

Sporting nunca ganhou ao Arsenal, mas dá-se bem em casa com britânicos. Oito triunfos contra quatro derrotas.

O Sporting tem hoje pela frente um osso muito duro de roer: defronta o Arsenal, atual líder no campeonato inglês, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Um duelo que vai exigir muito dos leões, mas, olhando para a história, está longe de ser uma missão impossível. Em casa, frente a britânicos, a equipa portuguesa coleciona, em confrontos na UEFA, oito vitórias contra apenas quatro derrotas. O último triunfo sucedeu na última fase de grupos na Liga dos Campeões, em que o Sporting se impôs em Alvalade, frente ao Tottenham, por 2-0, com golos nos descontos de Paulinho e de Arthur Gomes. Já com os "gunners" há contas a ajustar: o Sporting nunca saiu vitorioso em jogos oficiais. Hoje à tarde, está previsto uma boa casa e, possivelmente, uma invasão de ingleses em Lisboa. No estádio, estão previstos cerca de 2500, mas, como é hábito entre os britânicos, podem chegar mais sem bilhete e acompanhar o jogo através da televisão no exterior.

Amorim otimista