Equipa de Ruben Amorim foi mais eficaz no dérbi lisboeta e venceu com golos de Tiago Tomás e João Mário. Belenenses SAD falhou penálti e deu muita luta.

O Sporting superou a resistência do Belenenses SAD e mantém-se na frente do campeonato, na viragem do ano novo. O jogo foi quase sempre espetacular, com muitas oportunidades de golo, mas, no dérbi lisboeta, os leões revelaram-se mais eficazes. Num momento crucial, Miguel Cardoso falhou um penálti e, cinco minutos depois, João Mário teve uma oportunidade semelhante e fez golo. O futebol vive de detalhes e, nesse capítulo, a equipa de Ruben Amorim foi superior. Os azuis foram uma surpresa, jogaram cara a cara com o líder da Liga e revelaram excelentes pormenores, sobretudo a forma como anularam alguns dos pontos mais fortes do adversário. O ataque ao espaço foi muito difícil de travar.

O treinador do Sporting fez alterações no onze e uma das novidades, Tabata, começou muito cedo a mexer com o encontro. Pertenceu-lhe a jogada e o cruzamento que deu origem ao primeiro golo, concretizado pelo miúdo Tiago Tomás. Os azuis, inconformados desde o arranque do duelo, empataram logo a seguir, num remate de fora da área de Miguel Cardoso, que desviou numa defesa.

Pena o jogo não ter tido público, já que, sempre perto das balizas, os ataques dos conjuntos mereceram elevada nota artística. O Belenenses esteve novamente muito perto de marcar, mas Adán brilhou ao defender o castigo máximo. Mérito do espanhol: dialogou e terá desconcentrado Cardoso antes do remate. Logo a seguir, João Mário teve mais cabeça fria e fez o 2-1.

No início da segunda parte, o jogo manteve-se inquieto e o guarda-redes do Sporting teve outra defesa de grande valor, após remate de Varela. Surpreendido com a audácia do rival, o leão sacudiu o jogo com um pontapé de Porro, que, por pouco, não entrou na baliza belenense.

Com as substituições, o jogo tornou-se ainda mais agitado e os azuis ainda celebraram o 2-2, mas o golo foi bem anulado, numa altura em que jogavam com 10, devido à expulsão de Tomás Ribeiro. Os leões saborearam a vitória, mas lamentaram o azar de Nuno Mendes, que saiu por lesão.

