Leão perde Troféu 5 Violinos nas grandes penalidades

O Sporting foi derrotado nas grandes penalidades no jogo com o Sevilha (1-1, 5-6 g.p.), que marcou a apresentação dos leões para a temporada 2022/23 e valeu aos espanhóis a conquista do Troféu 5 Violinos. O ex-portista Corona abriu o marcador e Paulinho empatou, já na segunda parte.

Ruben Amorim apresentou aquela que deverá ser a equipa mais próxima de começar 2022/23 como titular sendo que, dos reforços, apenas Trincão começou de início, embora Morita tenha substituído Ugarte aos 23 minutos.

No primeiro tempo a equipa orientada por Julen Lopetegui foi a mais perigosa, conseguindo obrigar os leões a passar muito tempo sem bola. Logo aos 15 minutos o emblema de Sevilha inaugurou o marcador, através de dois ex-portistas: Óliver Torres fez a assistência, finalizada por Jesús Corona.

No reatamento Lopetegui procedeu a algumas alterações, que diminuíram a capacidade da equipa de dominar o jogo, permitindo mais posse de bola ao Sporting. O equilíbrio na partida foi favorável aos verdes e brancos, que no minuto 82 viu Paulinho voltar aos golos ditando o empate que levou o jogo para grandes penalidades.

Da marca dos 11 metros, após uma série de cinco penáltis certeiros para o Sporting, o reforço Fatawu mandou o sexto à trave, valendo assim a derrota aos leões, pois o Sevilha não falhou nenhum castigo máximo.