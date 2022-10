Leão personalizado apanha susto mas agarra o destino

Luís Antunes Hoje às 00:01 Facebook

Um Sporting personalizado e competente, principalmente na primeira parte, empatou com o Tottenham e ficou numa posição privilegiada para atingir os oitavos de final da Champions. Basta um ponto ao leão na receção ao Eintracht Frankfurt, na última jornada do Grupo D, para seguir para a próxima fase e garantir mais 9,6 milhões de euros.

O leão entrou confiante e estendeu progressivamente as garras. Esteve em vantagem durante largo período de tempo e só se deixou empatar perto do fim, já depois de ter falhado o xeque-mate em duas ocasiões. Num final dramático, ainda viveu por minutos um verdadeiro pesadelo. No entanto, o VAR acabou por anular, e bem, o golo a Kane e impedir o que seria um final injusto e inglório para os leões.

Com Coates e Paulinho no onze, os verde e brancos adotaram uma atitude expectante, com a ideia de aproveitarem a velocidade de Trincão e de Edwards.