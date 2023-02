Leão pragmático devora presa e agradece brindes

José Pedro Gomes Hoje às 22:51 Facebook

Sporting sela passagem aos oitavos de final da Liga Europa com goleada sobre Midtjylland. Bis de Pedro Gonçalves embala lisboetas perante um adversário que cometeu erros.

Com pragmatismo e eficácia, os leões devoraram, sem sobressaltos, um Midtjylland que, pelos erros cometidos, se tornou uma presa demasiado fácil, e cravaram as garras nos oitavos de final. Mesmo sem deslumbrar, a equipa de Ruben Amorim cumpriu com rigor a missão de desatar o nó [empate 1-1] vindo da primeira mão da eliminatória, capitalizando, com astúcia, as incidências do jogo e os brindes do adversário, ganhando um ânimo que tem faltado nas provas nacionais.

Os primeiros momentos do desafio até se esgotaram em inconsequentes batalhas no meio-campo, mas, já depois de 20 minutos, o central Coates repetiu os dotes de goleador da primeira mão e desbloqueou o jogo numa insistência após canto, cimentando o estatuto de defesa mais concretizador da história do Sporting nas competições europeias, agora com seis golos. Os dinamarqueses perderam, então, algum discernimento, e já depois de Edwards ter desperdiçado o 2-0 quando seguia isolado, o defesa brasileiro do Midtjylland, Paulinho Silva, viu dois amarelos em três minutos e, mesmo antes dos descando, ofereceu de bandeja o domínio do jogo ao Sporting.