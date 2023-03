Leão quebra enguiço e águia prova favoritismo

Rui Almeida Santos Hoje às 22:28 Facebook

Sporting estreia-se a ganhar à Fonte do Bastardo esta época

Benfica e Sporting adiantaram-se nas meias-finais da Liga. Os encarnados confirmaram o favoritismo no pavilhão do Leixões, onde venceram por 3-1. Os matosinhenses ainda obrigaram as águias a um quarto set, ao vencerem o terceiro parcial por 29-27, mas não evitaram o desaire.

Mais surpreendente pela expressão do resultado foi o triunfo do Sporting na receção à Fonte do Bastardo (3-0), adversário que ainda não tinha conseguido bater esta época. Os parciais de 25-21, 25-21 e 25-19 atestam a superioridade leonina. As semifinais do campeonato jogam-se à melhor de cinco jogos.