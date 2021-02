Rui Farinha Ontem às 23:16 Facebook

Feddal e Nuno Santos marcaram os golos da vitória frente ao Portimonense. Sporting garante vantagem mínima de 10 pontos antes de visitar o campeão

Sexta vitória consecutiva no campeonato e confiança máxima para o Dragão. O Sporting fez o que lhe competia e não teve dificuldades de maior em bater o Portimonense, por 2-0, com golos de Feddal e Nuno Santos. Independentemente do resultado do F. C. Porto, segunda-feira frente ao Marítimo, já garantiu de que irá ao terreno do campeão nacional com uma distância mínima de 10 pontos para o segundo classificado. Um tónico psicológico muito importante, assegurado após uma partida em que os leões conseguiram agarrar cedo os três pontos. Em apenas quatro minutos, à passagem da meia hora, marcaram dois golos, suficientes para gerir o resto do encontro de forma tranquila e a pensar no clássico.

Formatados para jogar com um bloco defensivo em todo o campo e à procura de lançamentos longos no ataque, os leões, que jogaram com Nuno Santos e Tomás juntos à frente, face à indisponibilidade de Paulinho, arrancaram a grande velocidade: Nuno Santos, isolado, permitiu a defesa a Samuel e, a seguir, Tiago Tomás falhou por centímentros uma conclusão fácil. A definição do rumo da partida começou a ser desenhado por Feddal que, na sequência de um livre, fez o primeiro golo, numa recarga. Pouco depois, Nuno Santos aproveitou um erro clamoroso da defesa algarvia para aumentar a contagem. Tudo fácil e a vitória praticamente no bolso.

O segundo período trouxe uma partida disputada a um ritmo mais lento e com o Sporting claramente a fazer render a vantagem. O relvado, em piores condições devido à chuva, não deu também condições a um bom espetáculo, sendo que o Portimonense se mostrou mais acutilante no ataque, graças às substituições. Salmani abriu o leque de soluções ofensivas e a equipa de Paulo Sérgio poderia, pelo menos, ter concretizado o tento de honra. Entre os leões, Pedro Gonçalves e Jovane tiveram boas oportunidades, mas o resultado não se alterou. Com este triunfo, o Sporting vai de peito feito, na próxima semana, ao Dragão como desejo de deixar o título ainda mais bem encaminhado.

Positivo

Exibição muito positiva de Nuno Santos, com grande dinâmica no ataque e coroada com um golo. Devido ao estado do relvado, a garra de Inácio e de Palhinha foram preponderantes nos leões.

Negativo

O Portimonense teve muitas dificuldades para parar o leão e até ofereceu um golo: Lucas Possignolo quis aliviar, mas a bola acabou nos pés de Nuno Santos. Pouco atrevimento inicial do onze algarvio.

Árbitro

Dener marcou ao Sporting, mas o lance foi anulado pelo assistente, decisão ratificada a seguir pelo VAR. Arbitragem tranquila e sem casos, com poucos cartões amarelos.

