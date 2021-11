Leão ruge mais alto no dérbi e dragão continua indomável

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting vence Benfica na Luz em jogo de "loucos". F. C. Porto mantém invencibilidade no campeonato

Foi rasgadinho até ao fim (como um dérbi deve ser) e terminou ainda mais quentinho do que começou, com os lances finais a determinarem uma vitória para o Sporting na casa do eterno rival de Lisboa (27-30).

É raro esperar cinco minutos para se ver um golo num jogo de andebol, mas o certo é que o equilíbrio inicial foi de tal forma evidente que o primeiro tento só surgiu após essa longa espera. E foi nessa dinâmica, das defesas se superiorizarem aos ataques, que se desenrolou a primeira metade (11-10).

O descanso fez bem aos ataques e a segunda metade trouxe mais qualidade ofensiva. A incerteza no resultado foi prevalecendo, e no último minuto, com um golo a separar as duas equipas, Martim Costa acabou por marcar para os leões, num lance que os encarnados protestaram muito. Os ânimos ferveram, mas não passou disso e, com este triunfo, o nono em outros tantos jogos, os leões mantiveram a liderança.

O topo da Liga é partilhado com o F. C. Porto que segue com a mesma quantidade de sorrisos. Num embate bem disputado, os dragões receberam e venceram o Gaia (33-30), muito graças a Victor Iturriza, que brilhou com nove golos.