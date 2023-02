Leão sem força de reação à crise

O golo de Coates, no último lance do jogo, evitou a derrota frente ao Midtjylland, na primeira mão do play-off da Liga Europa, e também o aumento da crise que varre Alvalade desde o início da temporada.

Após o desaire ante o F. C. Porto na Liga, que comprometeu as contas no acesso à Liga dos Campeões, era esperada uma reação enérgica diante dos dinamarqueses. Porém, também devido às alterações promovidas por Ruben Amorim, a equipa exibiu-se abaixo das expetativas. Superior tecnicamente, os leões contam com a segunda mão, agendada para a próxima quinta-feira, para dar a volta ao texto.

Ainda assim, o cenário de tensão com os adeptos é cada vez maior. Apesar dos leões já terem registado piores sequências de maus resultados nesta temporada, o facto da equipa estar afastada da possibilidade da conquista de títulos internos e a oito pontos do terceiro lugar, que dá acesso à pré-eliminatória da Champions, espoletou o momento de crise, que, na quinta-feira, teve eco no fim da partida. Ouviram-se assobios, um cenário praticamente inexistente nas últimas épocas. Os jogadores atuam sobre brasas e parecem bloqueados piscologicamente.