Leão sem portugueses no Mundial não preocupa adeptos

Conhecidos adeptos do Sporting vêem com naturalidade a ausência de atletas leoninos na seleção nacional, mas questionam critérios.

Pela primeira vez na história, a seleção nacional vai atuar numa fase final de uma grande competição internacional sem jogadores do plantel dos leões. Nos 55 pré-convocados estavam Gonçalo Inácio, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Trincão e Paulinho, mas nenhum deles conseguiu entrar na lista final de Fernando Santos para o Mundial do Catar.

José de Pina e Joel Neto, conhecidos adeptos leoninos, confessam ao JN que é "natural" a ausência de jogadores do Sporting, mas José de Pina assume alguma estranheza nos critérios de seleção de Fernando Santos. "Para mim, o problema não é haver nenhum do Sporting. O problema é que uns jogadores têm de ir por caminhos de pedra até à seleção e outros de autoestrada", explica, comparando a chamada de António Silva (Benfica) com a ausência de Gonçalo Inácio.