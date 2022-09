Leão sem Ronaldo mas com mudanças para virar a página

André Bucho Hoje às 00:48 Facebook

Técnico do Sporting garantiu que Ronaldo nunca foi hipótese e confirma reforço Alexandropoulos nos convocados para o jogo com o Estoril (sexta-feira, 21.15 horas). Braga-Guimarães e Gil Vicente-F.C. Porto aquecem a jornada

Ruben Amorim vive o período mais difícil desde que assumiu a liderança do Sporting em março de 2020. À partida para a quinta jornada, os leões estão já a oito pontos do Benfica, algo que o técnico dos leões admite tirar-lhe o sono. "Não durmo tantas horas porque a equipa sofre vários golos, acordo mais cedo", explicou Amorim, que confirmou que Cristiano Ronaldo não será reforço do Sporting, negando também rumores que a chegada de CR7 motivaria um pedido de demissão. "Nunca me foi apresentado, é impossível meter o lugar à disposição por esse motivo. Outras coisas me fariam mais rapidamente meter o lugar à disposição".

De fora continuam Paulinho e Jovane, lesionados, mas o reforço Alexandropoulos vai para a ficha de jogo, ainda que para o banco de suplentes. O meio-campo deve continuar a ser assegurado por Pedro Gonçalves e Morita. Os problemas defensivos que tiram o sono a Amorim levam também a mexidas e o reforço St. Juste deve saltar para o onze.