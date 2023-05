Leão sofre para vencer e perde Adán para o dérbi

Rui Farinha Ontem às 23:37 Facebook

Sporting ganha após reviravolta no fim do jogo, graças a um autogolo de Matheus Costa e à pontaria do defesa Coates. Espanhol foi expulso e Paulinho terminou a guarda-redes

O Sporting garantiu ontem uma vitória (2-1), frente ao Marítimo, arrancada a ferros nos últimos instantes da partida, e continua a sonhar com a presença na fase de qualificação da Liga dos Campeões. À condição, tem apenas menos um ponto do que o Braga, segundo classificado, que hoje defronta o Santa Clara. Já o Marítimo deitou por terra a possibilidade de garantir pontos preciosos na luta pela permanência, porém a derrota do Paços de Ferreira deixou o cenário a seu favor, pelo menos a presença no play-off de manutenção.

O jogo foi de nervos e acabou com uma enorme confusão no relvado, tendo em conta que, depois do golo do triundo de Coates, aos 90+4 minutos, Bryan Riascos chegou a introduzir a bola na baliza do Sporting. Os leões reclamaram, houve empurrões, muitos cartões amarelos, e a expulsão de Adán por protestos, que assim não pode defrontar o Benfica, no dérbi. Nos últimos instantes, Paulinho jogou a guarda-redes já que os verdes e brancos não podiam operar mais substituições.