Leão solta rugido ao Arsenal e mantém sonho intacto

Jogo de emoções e reviravoltas deixa tudo em aberto para a segunda mão. Gonçalo Inácio e Paulinho anularam a desvantagem, mas um autogolo de Morita travou a festa leonina.

O Sporting bateu o pé ao Arsenal (2-2), numa partida de elevada intensidade, com várias oportunidades de golo para ambas as equipas, e ainda sonha com a passagem aos quartos de final da Liga Europa, que vai ser decidida no dia 16, em Londres. O enorme aplauso dos adeptos, no fim da partida, foi uma recompensa justa para os leões que, apesar de terem defrontado o primeiro classificado da liga inglesa, deram uma lição de perseverança. Na segunda partida, tudo será, no plano teórico, mais difícil, já que o adversário poderá não poupar algumas peças chave, como sucedeu ontem, e o leão terá de enfrentar uma atmosfera frenética.

Ainda assim, o Sporting demonstrou que pode ser um osso muito difícil de roer. Sem nada a perder, a equipa leonina, que contou apenas com uma surpresa (Matheus Reis no lugar de Nuno Santos), foi eficaz defensivamente e forte nas transições, mostrando desde cedo que não ia prestar vassalagem. Nos primeiros minutos, Pedro Gonçalves falhou por pouco o 1-0, mas o Arsenal, com mais de posse de bola e qualidade individual, foi o primeiro a marcar, praticamente no primeiro remate: sem oposição, e após um canto de Fábio Vieira, Saliba abriu o marcador.