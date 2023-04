Leão soma três penáltis falhados

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 21:29 Facebook

Pedro Gonçalves foi responsável por dois penáltis falhados, mas marcou sete golos da marca dos 11 metros.

No encontro frente ao Arouca, no passado domingo, Pedro Gonçalves chegou ao 50.º golo na Liga, tendo marcado 45 com a camisola leonina e cinco ao serviço do Famalicão. O médio português marcou, de grande penalidade, o golo que deu o empate (1-1) aos leões, aos 87 minutos, mas, na primeira parte, falhou da marca dos 11 metros, permitindo a defesa de Arruabarrena, guarda-redes do Arouca.

Esta época, em 13 tentativas, o Sporting falhou três penáltis. Chermiti não conseguiu bater Rodrigo Moura, em Chaves, e, antes do empate com o Arouca, Pedro Gonçalves já tinha falhado a marcação de um castigo máximo com o Portimonense. O saldo do ex-Famalicão da marca de penálti continua a ser positivo (taxa de aproveitamento de 77,8%), apesar das duas falhas, com sete golos marcados dessa forma, nesta temporada - Casa Pia, Famalicão, Braga (por duas vezes), Benfica, Chaves e Arouca foram as vítimas. Marcus Edwards, Pedro Porro e Mateus Fernandes foram, também, chamados à responsabilidade de bater uma grande penalidade, e cumpriram.

O internacional português, peça essencial para Ruben Amorim, já superou os recordes de utilização numa época - soma 44 jogos esta temporada, que ainda não chegou ao fim - superando os 41 encontros em que foi utlizado, em 2021/2022. No capítulo das assistências, já igualou as 11 que realizou, também, na época passada, e o registo goleador continua a aproximar-se da marca que atingiu aquando da sua transferência para Alvalade - leva 19 golos esta temporada, faltando-lhe, assim, quatro remates certeiros, para chegar à fasquia que estabeleceu em 2020/2021, ano em que o Sporting foi campeão, e Pote arrecadou o prémio de melhor marcador do campeonato, com 23 golos.