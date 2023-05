Leão sorri no adeus com alguma felicidade

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 00:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Ruben Amorim soube reagir ao golo madrugador, cresceu no segundo tempo e chegou ao triunfo (2-1) em Vizela, aproveitando uma atrapalhação de Ivanildo Fernandes, que fez autogolo.

O Sporting não cumpriu os objetivos traçados para a época, mas conseguiu satisfazer o último pedido de Ruben Amorim, terminado o campeonato com um triunfo, por 2-1, em Vizela. Os leões foram mais dominadores e as estatísticas testemunham a superioridade, mas a felicidade apenas surgiu nos minutos finais e através de um infortúnio de Ivanildo Fernandes, que fez autogolo.

Os minhotos tiveram uma melhor entrada em jogo e foram os primeiros a festejar, quando Osmajic ganhou em velocidade a Coates e rematou certeiro. Os leões acordaram e dos pés de Pedro Gonçalves, até ao momento o rei das assistências da Liga, surgiu o 11.º º passe certeiro para o golo do empate, com Gonçalo Inácio, mais lesto que toda a concorrência, a desviar com sucesso para a baliza de Buntic.