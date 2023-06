Leão ultrapassa os 400 milhões de euros em vendas para Inglaterra

Luís Antunes Ontem às 23:30 Facebook

Ugarte prepara-se para ser a maior transferência da história do Sporting. Acordo com o Chelsea perto de ser oficializado.

Ugarte vai ser jogador do Chelsea numa transferência de 60 milhões de euros, mais cinco de uma componente variável, num acordo que será oficializado em breve. Em valores fixos, prepara-se para ser a maior transferência da história do leão e permite ao Sporting ultrapassar a barreira dos 400 milhões de euros em vendas para o mercado inglês. Neste momento, a SAD já faturou 370 milhões em transações para Inglaterra, um montante que já engloba a verba de Porro para o Tottenham, negócio que agitou o mercado de inverno e contempla uma opção de compra obrigatória. Agora segue-se a transferência do uruguaio que, quando for oficializada, coloca a fasquia na casa dos 430 milhões de euros.

A saída de Ugarte irá levar o Sporting a ter de atacar o mercado para contratar um jogador para o meio-campo. Esta necessidade junta-se ainda à intenção do treinador Ruben Amorim em garantir um jogador para o centro do ataque, de forma a Paulinho ganhar um concorrente de peso na posição de ponta de lança. Por outro lado, a transferência do médio uruguaio será feita antes de 30 de junho e permite fechar o relatório e contas da SAD com um saldo positivo. Além disso, este negócio é muito importante depois da equipa de futebol ter falhado o acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.