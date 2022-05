Léautey assina pelo Amiens

JN/Agências Hoje às 16:05 Facebook

O avançado que representou o Gil Vicente, em 2021/22, chegou ao fim do contrato com os gilistas e assinou pelos franceses do Amiens, a custo zero.

O Gil Vicente pretendia a continuidade de Antoine Léautey, de 26 anos, mas o atacante preferiu regressar a França para representar o clube da segunda divisão.

Assim, Léautey, que assinou com o novo clube por três temporadas, deixa Barcelos ao fim de duas épocas, nas quais realizou 56 jogos, tendo somado três golos e três assistências.

Antes de assinar pelo Gil Vicente o jogador representou Chamois Niortais e Boulogne, tendo feito a formação entre as camadas jovens do Caen e do Paris Saint-Germain.