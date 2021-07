LeBron James é o atleta mais insultado no Twitter. Ronaldo também está na lista

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O basquetebolista dos LA Lakers LeBron James é o desportista mais insultado no Twitter. No último ano, recebeu mais de 122 mil mensagens depreciativas.

O estudo publicado pela Pickswise revelou que, entre junho de 2020 e 2021, LeBron foi insultado num total de 122.568 vezes, o que dá uma média de 336 mensagens por dia.

O americano está destacadamente no primeiro lugar. Em segundo, vem o avançado do Manchester United Marcus Rashford, com 32,328 mil mensagens, quatro vezes menos que o basquetebolista. Dos 20 desportistas mais insultados no Twitter, 16 deles são negros.

Cristiano Ronaldo encontra-se no oitavo posto com 11.757 insultos durante este período, quase 100 vezes menos que LeBron James.

Como praticamente todos os grandes desportistas ou celebridades, LeBron recebe muito ódio "gratuito", por vários motivos. Simplesmente por ser uma figura pública de renome, porque os adeptos de NBA defendem muito a sua equipa, e é sempre fácil odiar os grandes jogadores. No entanto, James com o passar dos anos protagonizou alguns episódios menos felizes.

A decisão de trocar os Cleveland Cavaliers, equipa onde começou a carreira na Liga, pelos Miami Heat, motivou imensas critica. Juntou-se a outras duas grandes figuras do desporto, Dwayne Wayde e Chris Bosh, formando uma superequipa. A postura considerada arrogante de LeBron é algo que também não agrada a alguns adeptos.

PUB

Em 2019 foi muito criticado pelas palavras que proferiu em relação à China. Depois do diretor geral dos Houston Rockets Daryl Morey ter apoiado os protestos independentistas de Hong Kong, LeBron utilizou o Twitter para dizer que é preciso ter cuidado com o que se escreve nas redes sociais, tendo em conta que "muitas pessoas poderiam ter sido prejudicadas, financeiramente, física, emocional e espiritualmente". Terminou referindo que: "Sim, temos liberdade de expressão, mas também pode haver muitos aspetos negativos por causa disso", palavras ditas por um jogador que sempre foi defensor da liberdade de expressão, sobretudo em questões sociais.