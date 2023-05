LeBron James pode alcançar feito inédito, mas negativo

Guilherme Amaral Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

LeBron James nunca foi "varrido" antes das finais da NBA, ou seja, nunca perdeu nenhuma série dos play-offs por 4-0. Contra os Denver Nuggets, esse registo pode mudar.

LeBron James atingiu diversos feitos impressionantes na NBA. Quatro vezes campeão, quatro vezes MVP (melhor jogador) e MVP das finais, 19 vezes All-Star, único jogador a alcançar mais de 30 mil pontos, 10 mil assistências e 10 mil ressaltos, maior pontuador da história da competição e muitas outras conquistas que o colocam na discussão de melhor jogador de basquetebol de sempre.

Porém, nesta época, "King James" está perto de atingir um feito negativo. Em caso de derrota, esta segunda-feira, contra os Denver Nuggets no jogo 4 das finais de conferência oeste, será a primeira vez que LeBron é "varrido" dos play-offs da NBA antes de chegar às finais, ou seja, a primeira vez que perde por 4-0. As únicas vezes em que LeBron James sofreu derrotas em séries foram nas finais de 2007 e de 2018.

PUB

Em 2007, foi a primeira vez que LeBron James chegou às finais da NBA, ainda a usar a camisola dos Cleveland Cavaliers. Apesar de toda a expectativa, enfrentava a poderosa dinastia dos San Antonio Spurs, liderados por Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili. A experiência dos comandados do lendário treinador Gregg Popovich fez-se valer e a equipa do Texas venceu as quatro primeiras partidas e foi campeã da NBA.

Em 2018, "King" James defrontou novamente os Golden State Warriors, pela quarta época seguida. Os Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Kevin Durant foram superiores em praticamente todos os jogos e "varreram" os Cavaliers de LeBron James e superaram o astro pela segunda vez seguida.

Recorde nas finais de conferência também ameaçado

LeBron James também pode ainda ver uma sequência ser interrompida. O americano venceu as últimas 10 finais de conferência que disputou. É a maior série da NBA, empatada com Bill Russell, lendário poste dos Boston Celtics. A última (e única) derrota de LeBron nas finais de conferência foi em 2009, quando os Cleveland Cavaliers perderam contra os Orlando Magic, por 4-2.

LeBron James conta, no entanto, com um histórico favorável. Em jogos a eliminar nos play-offs, "King James" tem um registo de 14 vitórias e 11 derrotas, um aproveitamento de 56%. Nestes jogos, LeBron conta com médias de 33,5 pontos, 7,5 assistências e 10,7 ressaltos.

A missão de evitar a queda na série é difícil, nunca um equipa que estava a perder por 3-0 numa série conseguiu dar a volta, são 149 vitórias dos conjuntos que lideraram por esta vantagem e nenhuma derrota. Mas, para evitar a "varrida", LeBron terá que mostrar mais uma vez que o "Rei" ainda possui a coroa.