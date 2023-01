LeBron James supera os 38 mil pontos e está perto de ser o melhor da história

JN Hoje às 12:56 Facebook

LeBron James superou a marca dos 38 mil pontos na derrota dos LA Lakers frente aos Philadelphia 76ers e pode tornar-se no melhor marcador da história da NBA já no próximo mês.

A época dos LA Lakers até nem está a ser grande coisa (13.º na conferência Oeste com 19 vitórias e 24 derrotas), mas para a sua principal figura, LeBron James, ela pode tornar-se histórica em breve.

O extremo, de 38 anos, superou, esta madrugada, a marca dos 38 mil pontos na NBA, continuando a perseguição a Kareem Abdul-Jabbar, também ele estrela dos LA Lakers entre 1975 e 1989, que se mantém como recordista de pontos da prova, com 38.387 pontos.

Com uma média superior a 29 pontos por jogo esta temporada, já se fazem as contas à possível coroação do "Rei" James como maior pontuador da história da NBA, somando atualmente 38.024. Caso mantenha a média, LeBron pode bater o recorde por alturas do All Star Game, em fevereiro.

Esse foi o principal motivo de celebração dos Lakers na última madrugadora, uma vez que a equipa de Los Angeles perdeu, em casa, com os Philadelphia 76ers por 113-112. LeBron James completou um duplo-duplo, juntando dez assistências aos 35 pontos convertidos.