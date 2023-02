LeBron James, um rei que nasceu plebeu

Ser o melhor marcador da história da NBA é o último feito impressionante de alguém que superou uma infância terrível antes de colocar em causa o estatuto intocável de Michael Jordan como melhor basquetebolista de sempre.

Quase quatro décadas depois, a NBA tem um novo recordista de pontos anotados. E quase ninguém se espanta que tenha sido LeBron James a superar a marca de Kareem Abdul-Jabaar, estabelecida num longínquo 4 de abril de 1984. Nessa altura, Akron ainda se preparava para receber e acolher aquele que se tornaria a figura mais importante desta cidade relativamente pequena e modesta do estado do Ohio, mas também um dos maiores e mais ricos desportistas de sempre, uma das pessoas mais influentes do Mundo e um basquetebolista único, agora também o que tem mais pontos somados na NBA (38 390) - 7 mil 352 pelos LA Lakers, 7 919 nos Miami Heat e 23 119 nos Cleveland Cavaliers. Se é o melhor ou "apenas" um dos melhores, é pouco relevante.

LeBron Raymone James nasceu oito meses depois de Ferdinand Lewis Alcindor - o nome de nascimento do futuro Kareem Abdul-Jabaar, assim convertido por influência do Islão - se sentar num pedestal que parecia inalcançável e, mais tarde, daria mais a Akron do que recebeu. Muito mais, aliás. Primeiro, teve que lidar com a pobreza, o racismo, o bullying, a incerteza, a desconfiança, a violência e a falta de amigos. Também não teve pai, já que o homem que engravidou a mãe, tinha esta 16 anos, dono de um registo criminal considerável, nunca quis saber do filho, abandonando a família e entregando-a a uma existência sofredora, angustiada e muitas vezes miserável.