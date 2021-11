Leça confirma ser o tomba gigantes da Taça e elimina Gil Vicente

José Pedro Gomes Hoje às 13:03 Facebook

Formação do concelho de Matosinhos, do Campeonato de Portugal, do quarto escalão do futebol nacional, venceu a equipa de Barcelos, que milita na I Liga, graças a um golo de Diogo Rosado.

O Leça confirmou, este sábado, o estatuto de tomba gigantes da Taça de Portugal, vencendo o primodivisionário Gil Vicente, por 1-0, graças a um golo apontado à entrada da área por Diogo Rosado, aos 65 minutos.

A formação do concelho de Matosinhos, que já na ronda anterior da prova rainha do futebol nacional tinha eliminado, também em casa, o Arouca, outra equipa da I Liga, voltou a não se intimidar perante os maiores argumentos do adversário, e com uma exibição consistente foi aguentando o 0-0 até ao intervalo.

Já no segundo tempo, num contra-ataque desenhado por Miguel Lopes, Diogo Rosado, com um remate de longe, apontou o golo que fez a diferença na partida.

O Gil Vicente só conseguiu assumir uma postura verdadeiramente dominadora a partir da desvantagem, mas apesar da pressão nunca mostrou eficácia para poder reentrar na eliminatória e impedir a festa final dos leceiros.