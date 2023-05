Leça cria projeto de futebol feminino e já está a captar atletas

José Pedro Gomes Hoje às 10:08 Facebook

Histórico emblema de Leça da Palmeira traça como objetivo inicial ter três dezenas de atletas que possam integrar duas equipas de sub-12 e sub-16 para competir já na próxima época.

Seguindo uma tendência cada vez mais crescente, o histórico Leça está a criar uma secção de futebol feminino, através do Leça Academia 1912, e a captar atletas, nascidas entre 2009 e 2019, para se juntarem ao projeto.

O objetivo inicial é ter, pelo menos, 30 jogadoras a praticar a modalidade no clube, de modo a que possam ser criadas duas equipas, de sub-12 e sub-16, que possam competir já na próxima época.

"O futebol feminino é cada vez mais uma realidade, e enquanto clube centenário sentimos a necessidade de abrir as portas do clube a todas meninas de Leça e Matosinhos para terem oportunidade de jogar no clube do coração", partilhou, ao JN, Pedro Sousa Pereira, diretor do Leça Academia 1912.

O dirigente revela que o projeto "já está a ser pensado há dois" e pretende agora implementá-lo "o mais rápido possível", até porque há emblemas vizinhos que já seguiram esse caminho.

"A nível de formação [setor masculino] temos 380 atletas e todos os anos temos vindo a crescer. Queremos acompanhar essa evolução também a nível do futebol feminino, agregando mais esta valência à história do clube", explica Pedro Sousa Pereira.

Para isso, o Leça Academia está a publicitar localmente e nas redes sociais o projeto e já tem quatro atletas a participar em treinos, um número que espera que, ainda este semana, possa crescer.

"Queremos acreditar que com o fim do ano letivo nas escolas se abrirá oportunidades para termos ainda mais atletas a praticar futebol feminino no Leça", completa o responsável.

Todos os interessados em juntar-se ao projeto devem dirigir-se à secretaria do clube, situada no estádio, que funciona de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 19.30 horas, onde serão dados todos os detalhes.