Leça já surpreendeu na Taça e quer voltar a fazer história

Equipa do Campeonato de Portugal eliminou o Arouca na terceira eliminatória da prova rainha. Agora segue-se o Gil Vicente.

Faltam 20 minutos para mais um treino, mas já está tudo a postos no Estádio do Leça. O treinador Luís Pinto é o primeiro a pisar o relvado, juntamente com a equipa técnica. Trocam umas ideias e, pouco depois, entram os jogadores. Sorridentes e bem dispostos, apesar da manhã fria. Respira-se confiança no Leça Futebol Clube e não é para menos, porque a equipa que disputa o Campeonato de Portugal surpreendeu tudo e todos, na ronda anterior da Taça de Portugal, ao eliminar o Arouca, nas grandes penalidade. Agora, segue-se o Gil Vicente e sentimento de mostrar que nada é impossível mantém-se. Mas sem deslumbramentos e sabendo que, pela frente, terão um osso duro de roer.

"As expectativas são as de disputarmos o jogo. Acreditamos no nosso trabalho e que será um jogo difícil diante de uma equipa muito bem orientada e organizada. Mas também temos os nossos argumentos como o provámos diante do Arouca. Acabámos por mostrar que há valor aqui. O que está feito, está feito. Foi muito bonito, mas já passou. Se nos agarrarmos ao que já fizemos, estamos mais perto de perder o jogo. Fez-se a festa, mas voltámos logo à terra", disse Luís Pinto ao JN.

A sessão de trabalho começa e é pedida "raça" aos jogadores, sob o olhar atento do presidente António Pinho, que fez questão de aparecer no treino. E garante que confiança não falta em Leça. "Espero que seja um bom jogo e que as três equipas se comportem bem. Obviamente, com todo o respeito pelo Gil Vicente, quero que o Leça ganhe. A equipa está confiante e os adeptos também", vincou, deixando ainda um apelo: "Aos adeptos, sócios e quem goste de futebol, venham ao Estádio do Leça. Sei que sábado é um dia atípico, a hora [11 horas] não ajuda e o jogo dá no Canal 11, o que provoca o afastamento dos mais cómodos. Mas quero incomodar os mais cómodos a vir ver o Leça". Só falta a bola começar a rolar.