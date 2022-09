Leça muda de nome no futebol de formação

Clube põe parte dos atletas jovens a competir no Leça Academia 1912 para contornar as dificuldades financeiras

A partir desta temporada, grande parte dos escalões de formação do Leça Futebol Clube vão alinhar com a designação de Leça Academia 1912, uma nova entidade criada pelo clube de Matosinhos. A medida foi tomada devido às dificuldades financeiras que o Leça FC atravessa. Com dívidas ao Fisco por resolver, o clube não conseguiu obter as necessárias certidões para usufruir do apoio da Câmara Municipal na utilização dos espaços desportivos autárquicos.



"Sem essas certidões de não dívida, a Câmara não nos pode ceder, por exemplo, o Campo da Bataria, de acordo com o protocolo existente. Teríamos de pagar a utilização do espaço e não temos dinheiro para isso", explica, ao JN, o presidente do Leça FC, António Pinho.