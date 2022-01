Leça quer domar leões e amarrar lugar na história

José Pedro Gomes Hoje às 15:59, atualizado às 16:06 Facebook

Equipa matosinhense, que milita no quarto escalão do futebol nacional, encara duelo com o Sporting desta terça-feira, para a Taça de Portugal, como uma montra para jogadores, de várias gerações, mostrarem qualidade e potencial.

Motivação, responsabilidade e ambição foram as palavras mais ouvidas no derradeiro treino do Leça antes do duelo dos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, esta terça-feira, subsistindo uma fé generalizada de que a equipa vai continuar a fazer história na competição.

Depois de eliminarem, nas rondas anteriores, Arouca e Gil Vicente, do primeiro escalão, os jogadores leceiros afastam um cenário de pressão, preferindo encarar este desafio como uma montra para exporem a qualidade da equipa e do Campeonato Portugal, onde militam.