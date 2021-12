Leça-Sporting abre "quartos" da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 14:39 Facebook

O Leça-Sporting abre no próximo dia 11 de janeiro os quartos de final da Taça de Portugal, com os campeões nacionais a visitarem a equipa do Campeonato de Portugal pelas 20.45 horas.

Para quarta-feira, 12 de janeiro, estão marcados os jogos Rio Ave-Tondela e Vizela-F. C. Porto, e um dia depois Portimonense e Mafra fecham os quartos da competição, cuja final está marcada para 22 de maio.

A partir das meias-finais, a competição é disputada em dois jogos, estando os da primeira mão previstos para 1 a 3 de março, e dos da segunda para 19 a 21 de abril.

Os encontros das meias-finais também já estão definidos, e podem colocar frente a frente o Sporting e o F. C. Porto, caso ultrapassem o Leça e o Vizela, respetivamente.

Eis o programa dos quartos de final:

11 de janeiro (terça-feira)

Leça-Sporting (20.45 horas).

12 de janeiro (quarta-feira)

Rio Ave-Tondela (18.45 horas)

Vizela-F. C. Porto (20.45 horas)

13 de janeiro (quinta-feira)

Portimonense-Mafra (20.45 horas)