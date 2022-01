Leceiros vão até Fátima a pé se eliminarem o Sporting

José Pedro Gomes Hoje às 09:14 Facebook

Jogadores mostram devoção e prometem agradecer ajuda divina em caso de sucesso com o Sporting, desafiando os adeptos a juntarem-se.

Além da crença nas capacidades técnicas, os jogadores do Leça também têm fé numa ajuda divina para hoje eliminarem o Sporting da Taça de Portugal. Se o feito for conseguido, há já uma promessa para ser cumprida, com uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima para agradecer o sucesso.

A ideia partiu do defesa central Materazzi e do guarda-redes Gustavo Galil, que querem convencer o restante grupo de trabalho, e também os adeptos leceiros, a juntarem-se nesta demonstração de devoção. "Surgiu numa conversa de balneário com o Gustavo e quando lhe disse que se ganharmos vou a Fátima agradecer todas as coisas boas que estamos a viver, ele disse logo que ia comigo. É uma questão de fé e acredito mesmo que podemos passar esta ronda", partilhou, ao JN, o experiente defesa.