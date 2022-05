Leclerc foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres

JN/Agências Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Charles Leclerc (Ferrari) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Mónaco, com um registo de 1.14,531 minutos. O piloto é o segundo da classificação, com 104 pontos.

O mexicano Sergio Perez (Red Bull) conquistou o segundo melhor tempo, ficando a 39 milésimos do monegasco, seguido do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que terminou a 70 milésimos.

Já o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), líder da classificação de pilotos com 110 pontos, concluiu a 181 milésimos do primeiro.