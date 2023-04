Leclerc parte da "pole position" no Azerbaijão

Charles Leclerc (Ferrari), vai partir da "pole position" no GP do Azerbaijão, quarta corrida do Mundial de Fórmula 1. O monegasco venceu Max Verstappen (Red Bull), na qualificação, por 0,188 segundos.

Esta será a terceira "pole" consecutiva de Leclerc em Baku e a 19.ª da carreira na categoria-rainha do desporto automóvel. Em sentido contrário, esta é a primeira vez que Verstappen consegue posicionar-se na primeira linha da grelha de partida num Grande Prémio do Azerbaijão.

A sessão decidiu-se apenas na última volta. Na primeira tentativa do segmento decisivo da qualificação, Max Verstappen e Charles Leclerc realizaram tempos iguais (1.40.445 m), sendo que o piloto da Red Bull estava em vantagem por ter conseguido o tempo primeiro.

Amanhã, será o dia reservado à primeira corrida de Sprint de 2023 (14.30 horas), com qualificação específica marcada para as 9.30 horas.

Eis a grelha completa:

1.º Charles Leclerc, Ferrari

2.º Max Verstappen, Red Bull

3.º Sergio Pérez, Red Bull

4.º Carlos Sainz, Ferrari

5.º Lewis Hamilton, Mercedes

6.º Fernando Alonso, Aston Martin

7.º Lando Norris, McLaren

8.º Yuki Tsunoda, AlphaTauri

9.º Lance Stroll, Aston Martin

10.º Oscar Piastri, McLaren

Eliminados na Q2

11.º George Russell, Mercedes

12.º Esteban Ocon, Alpine

13.º Alexander Albon, Williams

14.º Valtteri Bottas, Alfa Romeo-Ferrari

15.º Logan Sargeant, Williams

Eliminados na Q1

16.º Zhou Guanyu, Alfa Romeo

17.º Nico Hulkenberg, Haas

18.º Kevin Magnussen, Haas

19.º Pierre Gasly, Alpine

20.º Nyck de Vries, AlphaTauri