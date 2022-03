Leclerc vence na abertura do Mundial com dobradinha da Ferrari

JN/Agências Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu, este domingo, o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, prova de abertura do Mundial de 2022, na dobradinha da Ferrari, com o espanhol Carlos Sainz no segundo lugar.

Leclerc, que partiu da pole position, liderou praticamente toda a corrida, conquistou a terceira vitória da carreira, ao terminar a corrida com 5,598 segundos de vantagem sobre Sainz e 9,675 sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão do mundo.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), campeão em título, abandonou nas últimas voltas, com problemas mecânicos, quando era segundo, tal como o seu companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), na última volta, quando seguia em terceiro.