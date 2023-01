Leeds de olho em talento português e Barça investe para avançado do Real Madrid

Rui Almeida Santos Hoje às 13:28 Facebook

A meio ano de terminar contrato com o Servette, Diogo Monteiro, defesa central internacional jovem por Portugal, está no radar do Leeds, da Liga inglesa. O Barcelona aponta a Marco Asensio, do Real, e Pablo Barrios renovou pelo Atlético de Madrid. No universo luso, o Casa Pia está perto de assegurar um reforço para o ataque, enquanto o técnico Pepa foi demitido no Al-Tai.

Benfica: Julian Weigl abriu as portas à continuidade no Borussia Monchengladbach. "A prioridade é sentir-me bem, perceber a evolução do projeto e o que o treinador pretende de mim, mas claro que a minha ambição é jogar nas competições europeias. Se isso não acontecer um ano, tudo bem", comentou ao sítio "Redaktion Netzwerk". O médio está cedido pelo Benfica, até ao final da época, ao clube alemão, que pode adquirir o seu passe a troco de 15 milhões de euros.

Casa Pia: O avançado Felippe Cardoso deixou o Santos e é esperado, em breve, em Portugal para reforçar os "gansos". Nas duas últimas épocas, o atacante, de 24 anos, atuou na Liga japonesa, ao serviço do Vegalta Sendai, tendo apontado quatro golos em 44 partidas.

Nacional: O emblema madeirense, que compete na Liga 2, anunciou a chegada de Rúben Ismael, cedido até ao final da temporada pelo Moreirense. O médio vai vestir a camisola 6 nos insulares.

Tottenham: O sítio "The Athletic" avança que Harry Kane não afasta a possibilidade de renovar pelos "spurs". O avançado internacional inglês termina contrato em 2024 mas terá como meta manter-se no clube londrino, onde se formou e pelo qual já marcou 265 golos. O Manchester United continua atento ao processo.

Liverpool: O Wolverhampton fechou a porta à saída do internacional português Rúben Neves em janeiro, adianta o sítio "Football Insider". O médio é uma das alternativas dos "reds" a Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, que é pretendido por muitos dos "tubarões" do futebol europeu.

Leeds: O defesa central português Diogo Monteiro, de 17 anos, está no radar do Leeds, revela a "Sky Sports". Internacional jovem por Portugal, já participou em seis jogos da equipa principal do Servette esta época, três para o campeonato e outros tantos para a Taça da Suíça. O seu contrato com o emblema helvético termina no próximo mês de junho.

Southampton: Os "saints" chamaram de volta o defesa Jan Bednarek, que estava emprestado ao Aston Villa. O central polaco, de 26 anos, iniciou a época como titular do Southampton, até se mudar para os "villans", no final de agosto. Agora, regressa a casa para ajudar o último classificado da Liga inglesa.

Roma: Com Nicolo Zaniolo num limbo, José Mourinho pensa em alternativas ao italiano e terá em Hakim Ziyech uma possibilidade que agrada. O internacional marroquino não é uma das prioridades no plantel do Chelsea e os romanos estudam a possibilidade de um eventual negócio. No entanto, o ordenado de Ziyech pode ser um entrave.

AC Milan: Olivier Giroud quer continuar em Milão. O internacional francês, de 36 anos, revelou ao "Canal +" que pretende renovar pelo campeão italiano. "Consegui ter o carinho dos adeptos com o título (no ano passado). A minha ideia é acabar a carreira ao mais alto nível no AC Milan. Depois, posso ir para um campeonato mais exótico, como o dos Estados Unidos, do qual sempre gostei", revelou o avançado.

Barcelona: O mercado promete aquecer em Espanha. O Barça terá contactado Marco Asensio, que termina contrato com o rival Real Madrid em junho. A notícia é avançada pelo jornal "Sport".

Atlético de Madrid: Pablo Barrios renovou o vínculo que o liga ao emblema "colchonero" até 2028. O médio, de 19 anos, é um produto da "cantera" do clube madrileno, tendo participado em sete partidas da equipa principal, esta temporada.

Bétis: Diego Lainez, cedido no início da temporada ao Sporting de Braga, pode regressar, em breve, ao México. O jornal "Marca" adianta que o Tigres está disponível para receber o talentoso atacante, que tarda em confirmar as expetativas criadas em torno de si.

Sevilha: Jeff Reine-Adélaide está garantido pelo emblema sevilhano. O médio defensivo, de 25 anos, chega ao Sánchez Pizjuán emprestado, até ao final da época, pelo Lyon, com uma opção de compra avaliada em 12 milhões de euros.

Al-Tai: Pepa foi demitido do comando técnico do emblema da Arábia Saudita, que segue no 9.º lugar na Liga local. A saída acontece na sequência da terceira derrota consecutiva para o campeonato (1-0 frente ao Al-Wehda), sendo que, nas últimas sete jornadas, o Al-Tai apenas venceu por uma vez.