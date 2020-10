Leeds impões primeira derrora ao Aston Villa na Premier League

Hoje às 23:13 Facebook

O Aston Villa perdeu esta sexta-feira os primeiros pontos na Liga inglesa ser derrotado pelo Leeds, por 3-0, com um hat-trick de Patrick Bamford.

O avançado foi o principal artífice do triunfo do Leeds na visita a Birmingham, ao anotar três golos, todos no segundo tempo, aos 55, 67 e 74 minutos, sendo que o segundo e o terceiro nasceram de superiores execuções técnicas do jogador de 27 anos.

O internacional português Hélder Costa voltou a ser titular no Leeds, tendo sido substituído aos 83 minutos pelo ex-sportinguista Raphinha, num encontro que permitiu aos "whites" subirem ao terceiro lugar, com 10 pontos, em igualdade com o Liverpool, que no sábado recebe o Sheffield United.

Já o Aston Villa, que ainda tem um jogo em atraso, perdeu os primeiros pontos na prova, depois de quatro vitórias no mesmo número de jogos, mantendo-se no segundo posto, com 12 pontos, menos um do que o líder Everton, que visita o Southampton na segunda-feira.