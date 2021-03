Leeds volta às vitórias frente ao Fulham

JN/Agências Ontem às 23:02 Facebook

O Leeds regressou aos triunfos na Premier League, ao impor-se na deslocação ao recinto do Fulham, por 2-1, na 29.ª jornada, com o ex-futebolista do Sporting Raphinha a marcar o segundo golo dos visitantes.

Em Craven Cottage, a formação comandada por Marcelo Bielsa adiantou-se aos 29 minutos, por intermédio do avançado Patrick Bamford, que marcou o 14.º tento na Liga Inglesa e subiu ao quarto lugar entre os melhores marcadores, atrás de Mohamed Salah (17), Harry Kane (16) e do internacional português Bruno Fernandes (16).

Com o extremo luso Ivan Cavaleiro no "onze", o Fulham repôs a igualdade aos 38 minutos, pelo central Joachim Andersen, só que, no segundo tempo, o extremo brasileiro Raphinha deu a melhor sequência a um passe de Bamford e fixou o resultado, aos 58 minutos.

O internacional português Hélder Costa não saiu do banco de suplentes do Leeds, que voltou a vencer depois de derrotas com Aston Villa e West Ham, e um empate com o Chelsea, ocupando o 11.º lugar, com 39 pontos.

Por seu lado, o Fulham averbou a segunda derrota consecutiva e segue em zona de despromoção, no 18.º e antepenúltimo posto, com 26 pontos.