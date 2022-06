Legado de Neno eternizado com três novos momentos

Neno faleceu há um ano, mas o seu legado permanecerá para sempre vivo.

Os responsáveis diretivos do Vitória de Guimarães anunciaram, nesta manhã de sexta-feira, na cerimónia de homenagem a Neno, falecido há um ano, três novas iniciativas para eternizar a memória e o legado de um dos grandes embaixadores dos minhotos e do futebol nacional.



Numa iniciativa que contou com a presença de Pedro Proença, presidente da Liga, de Hélder Postiga, em representação da Federação Portuguesa de Futebol, dos capitães Rochinha e Tomás Handel, entre outras figuras, a administração do Vitória anunciou que a bancada nascente passará a denominar-se Bancada Neno.



E para honrar o legado de Neno, que será para sempre o "eterno embaixador", os responsáveis vitorianos nomearam 17 novos embaixadores. Flávio Meireles, Moreno, Nuno Assis, Abreu, Allan Cocato, António Pedro Magalhães, Carvalho, Douglas, Laureta, Leonel Olímpio, Manuel Mendes, Miguel,Nelson Brízida, Paulo Cunha, Rodrigues, Tiago Targino e Quim Berto serão responsáveis por transmitir a mística e a identidade do Vitória com os mais novos.



Brevemente, e para honrar as causas sociais que Neno apoiava, será colocada à venda uma camisola única ao dono da camisola número 1. Os valores da venda da respetiva camisola serão distribuídos por diversas instituições sociais.