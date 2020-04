Leganés paga salários integrais se época for concluída

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

O Leganés, que antes da suspensão da liga espanhola ocupava a penúltima posição, anunciou, este domingo, que os jogadores e a equipa técnica receberão o salário integral caso a época seja concluída.

"Chegámos a um acordo para que haja uma redução de 16% do seu salário anual se a temporada não for até ao fim e não haverá qualquer redução caso esta seja concluída", escreveu a presidente, Victoria Pavón, em mensagem dirigida aos sócios.

A equipa satélite também aceitou reduzir o salário nas mesmas circunstâncias, enquanto os demais funcionários do clube não vêm cortadas quaisquer regalias.

Ainda este domingo, o ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, avisou que seria "imprudente" dizer que o futebol profissional regressará no país antes do verão, devido à Covid-19, frustrando os planos da La Liga de competir o quanto antes.

Quando já foram disputadas 25 jornadas, o Leganés ocupa o penúltimo lugar, com 23 pontos, a três do 17.º lugar que garante a permanência. O Barcelona lidera com 58, mais dois do que o Real Madrid, no segundo posto.