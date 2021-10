Lei de Coates num leão em risco pela ineficácia de Paulinho

Luís Antunes Hoje às 23:21 Facebook

Defesa decidiu e voltou a marcar depois de Istambul. Avançado perde várias oportunidades de golo e deixa equipa a jogar com a vantagem mínima. Cónegos tiveram entrada surpreendente.

Um golo de Coates, na sequência de um canto, garantiu o triunfo ao Sporting diante do Moreirense. Uma vitória justa, que permite ao leão igualar o F. C. Porto na liderança provisória da Liga - Benfica apenas joga hoje -, mas escassa devido à inércia e desacerto na finalização, especialmente a de Paulinho que falhou uma mão cheia de oportunidades.

Na ressaca da conquista europeia, o leão foi inicialmente surpreendido por um Moreirense atrevido, personalizado e perigoso, particularmente no primeiro tempo. No entanto, socorreu-se da lei de Coates, sempre imperial nas alturas, para desbloquear a equação, num "déjà-vu" de Istambul - dois golos -, só que desta vez definitivo. Depois falhou várias ocasiões e acabou o jogo em algum sobressalto pela aproximação do adversário que manteve a esperança de conseguir um golpe final que lhe desse um ponto.

O Moreirense entrou sem complexos e a aproveitar os flancos para fazer mossa no leão. Felipe Pires e Rodrigo Conceição mantiveram os verde e brancos em tensão. Numa toada de parada e resposta, o campeão nacional criou oportunidades, mas Paulinho esteve em dia não. Rafael Martins também podia ter marcado, contudo o fuzilamento esbarrou em Adán.

No meio de algum ping- pong ofensivo, Coates marcou na sequência de um canto. No jogo 250 com a camisola leonina, o capitão tornou a desbloquear a discussão, tal como em Istambul. O jogo manteve um registo agradável até ao intervalo e com novo desacerto de Paulinho no momento da verdade.

O leão, contudo, já não permitiu o mesmo à vontade ao Moreirense, mais acanhado e sem capacidade física para repetir a primeira parte. João Henriques ainda injetou sangue novo nas alas, mas o duelo já não conheceria qualquer desenvolvimento, apesar da incerteza do resultado se ter mantido até final.

