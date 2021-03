Leicester City vence M. United e está nas "meias" da Taça de Inglaterra

JN/Agências Hoje às 20:22 Facebook

O Leicester City fechou, este domingo, o lote de apurados para as meias-finais da Taça de Inglaterra, depois de receber e vencer o Manchester United, por 3-1, com um bis do avançado Iheanacho.

O jogador nigeriano 'bisou', aos 24 e 78 minutos, e foi determinante no triunfo dos "foxes", que nunca conquistaram a prova, embora tenham sido finalistas em quatro ocasiões, a última em 1968/69.

Pelo meio, aos 52 minutos, com assistência de Iheanacho, o médio belga Tielemans também 'faturou' para a equipa da casa, que não contou com o defesa internacional português Ricardo Pereira.

O Manchester United, que já levantou 12 vezes a Taça de Inglaterra, ainda refez a igualdade durante a primeira parte, por Greenwood, aos 38 minutos, numa altura em que Bruno Fernandes ainda estava sentado no banco de suplentes. O médio português foi lançado aos 64.

O Leicester City juntou-se nas 'meias' a Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, Southampton e Chelsea nas equipas apuradas para as meias-finais.

Horas antes, o Chelsea, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, bateu em casa por 2-0 o Sheffield United, último classificado da "Premier League".

Os 'blues', oito vezes vencedores da competição e finalistas vencidos da última edição, garantiram o triunfo na eliminatória com golos de Norwood, na própria baliza, aos 24 minutos, e do marroquino Ziyech, aos 90+2, numa altura em que o Sheffield United estava balanceado no ataque à procura de chegar ao empate.

A Taça da Inglaterra é também conhecida como a prova mais antiga do mundo, com a primeira edição a ser disputada em 1871/72.

O Chelsea é rival do F. C. Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, com os dois jogos, o primeiro em solo luso e o segundo Londres, agendados para 7 e 13 de abril.